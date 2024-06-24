Sog amoi: Von A wie aplattln bis Z wie Zwiderwurzn: Dem Tiroler Dialekt auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Sog amoi: Von A wie aplattln bis Z wie Zwiderwurzn: Dem Tiroler Dialekt auf der Spur
10 Min.Folge vom 24.06.2024
Der Tiroler Dialekt: Das kehlig ausgesprochene „K“ wird am häufigsten mit dem Bundesland Tirol in Verbindung gebracht, doch von Landeck bis Lienz, von Ischgl bis Kitzbühel gibt es eine unglaubliche Vielfalt an sprachlichen Besonderheiten und Lautunterschieden.
