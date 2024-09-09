Sog amoi: S'Gwandl machts Mandl: Dem Wiener Dialekt auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Als eine „Melange aus Grant und Schmäh“ kann man das Wienerische bezeichnen und wird der Einzigartigkeit des Dialekts der Bundeshauptstadt doch so gar nicht gerecht. Der ORF versucht im Rahmen seiner Dialekt-Serie #sogamoi ein umfassendes Bild des Wienerischen zu geben und trifft dafür Künstlerinnen und Wissenschaftler. Unterwegs mit Andreas Rainer, besser bekannt als „Wiener Alltagspoet“, und der Germanistin Lisa Krammer geht es um die sprachlichen Besonderheiten des Wienerischen und den Wandel des Dialekts, den mitunter recht derben Humor und seinen Hang zum Morbiden. Liedermacher, Autor und Kabarettist Joesi Prokopetz denkt am Zentralfriedhof über seiner Beziehung zum Wiener Dialekt nach, in dem er unter anderem für Wolfgang Ambros die bekanntesten Austropop-Hits aller Zeiten geschrieben hat. Und das Rap-Duo EsRap erzählt, wie sich das Wienerische durch Migration und Medienkonsum verändert und stellt ihr eigenes Wienerlied vor.
