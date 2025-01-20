Sog amoi: Steirerbluat is ka Himbeersaft: Dem steirischen Dialekt auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Sog amoi
Folge 9: Sog amoi: Steirerbluat is ka Himbeersaft: Dem steirischen Dialekt auf der Spur
12 Min.Folge vom 20.01.2025
Von den Wienerinnen und Wienern gar nicht so insgeheim als die „Gescherten hinterm Berg“ bezeichnet, werden die Steirerinnen und Steirer oft ihrer seltsamen Lautgebung wegen belächelt. Apropos Lautgebung: da gibt es viele verschiedene - was den kulturMONTAG zu verschiedenen Thesen veranlasst hat.
Sog amoi
