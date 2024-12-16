Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sog amoi

Sog amoi: Mei „Naupa", der „Döllenk": Dem niederösterreichischen Dialekt auf der Spur

ORF2Staffel 1Folge 8vom 16.12.2024
Sog amoi: Mei „Naupa", der „Döllenk": Dem niederösterreichischen Dialekt auf der Spur

10 Min.Folge vom 16.12.2024

Ist das Schönste an Niederösterreich die Zugfahrt nach Wien? Nicht ganz, denn im flächengrößten Bundesland mit seinen idyllischen oder industriellen Vierteln finden sich Dialekt-Ausdrücke außerordentlicher Güte. Allerdings gibt es zwischen Scheibbs und Semmering Begriffe, bei denen Außenstehende nur Bahnhof verstehen.

