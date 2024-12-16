Sog amoi: Mei „Naupa“, der „Döllenk“: Dem niederösterreichischen Dialekt auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Sog amoi
Folge 8: Sog amoi: Mei „Naupa“, der „Döllenk“: Dem niederösterreichischen Dialekt auf der Spur
10 Min.Folge vom 16.12.2024
Ist das Schönste an Niederösterreich die Zugfahrt nach Wien? Nicht ganz, denn im flächengrößten Bundesland mit seinen idyllischen oder industriellen Vierteln finden sich Dialekt-Ausdrücke außerordentlicher Güte. Allerdings gibt es zwischen Scheibbs und Semmering Begriffe, bei denen Außenstehende nur Bahnhof verstehen.
