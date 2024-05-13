Sog amoi: A g'hörige Sprôôch: Dem Vorarlberger Dialekt auf der SpurJetzt kostenlos streamen
Sog amoi
Folge 2: Sog amoi: A g'hörige Sprôôch: Dem Vorarlberger Dialekt auf der Spur
10 Min.Folge vom 13.05.2024
A subr`s Ländle, das ist das westlichste Bundesland der Alpenrepublik. Vorarlberg, als zweitkleinstes Bundesland, überrascht mit seinen innovativen Unternehmen, seiner nachhaltigen wie modernen Baukultur, seinem eigenständigen Handwerk, in dem Innovation und Tradition verschmelzen. Auch die Sprache dieser Region, die an Deutschland, die Schweiz und Liechtenstein grenzt, erstaunt. Denn während der Rest Österreichs dem bayrisch-österreichischen Sprachraum angehören, pflegen die Vorarlberger ihre alemannischen Dialekte.
