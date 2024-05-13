Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sog amoi: A g'hörige Sprôôch: Dem Vorarlberger Dialekt auf der Spur

ORF2Staffel 1Folge 2vom 13.05.2024
10 Min.Folge vom 13.05.2024

A subr`s Ländle, das ist das westlichste Bundesland der Alpenrepublik. Vorarlberg, als zweitkleinstes Bundesland, überrascht mit seinen innovativen Unternehmen, seiner nachhaltigen wie modernen Baukultur, seinem eigenständigen Handwerk, in dem Innovation und Tradition verschmelzen. Auch die Sprache dieser Region, die an Deutschland, die Schweiz und Liechtenstein grenzt, erstaunt. Denn während der Rest Österreichs dem bayrisch-österreichischen Sprachraum angehören, pflegen die Vorarlberger ihre alemannischen Dialekte.

