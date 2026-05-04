Soko Donau (13/17): FadenspielJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 13: Soko Donau (13/17): Fadenspiel
Ein Fotograf stößt im Wald auf zwei erschossene Männer: Ein werdender Vater und ein dubioser Privatdetektiv. Zufall oder Verbindung? Die Spur führt zu einer seltenen Antiquitäten-Waffe – und zu einem geheimnisvollen Wanderer. Als ein Phantombild entsteht, nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Odine Johne (Melanie Buchler) Markus Weitschacher (Johann Butzler) Patrizia Carlucci (Maria Lazaro) Raphael von Bargen (Peter Krewitz) David Brizzi (Paolo Capozelli) Christoph Moosbrugger (Valentin Rochant) Philipp Karner (Stefan Buchler) Thomas Nash (Horst Schneider) Regie: Filippos Tsitos Buch: Sascha Bigler Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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