Soko Donau (14/17): HexenjagdJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 14: Soko Donau (14/17): Hexenjagd
Ein toter Pfarrer in einer mit okkulten Zeichen bedeckten Kirche erschüttert Riegersburg. Schnell gerät ein junger Außenseiter ins Visier – doch auch eine Historikerin hat ein starkes Motiv. Als ein Mädchen verschwindet, kippt die Stimmung im Ort. Droht blinde Wut die Wahrheit zu überrollen? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Karl Fischer (Poidl Moser) Philipp Doboczky (Alexander Jackler) Nina Petri (Prof. Elisabeth Paldauf) Ferdinand Seebacher (Ferdinand Förner) Julia Jelinek (Bäckerin Sonja) Rainer Egger (Johannes Jackler) Sandy Lopicic (Saufkumpan) Regie: Olaf Kreinsen Buch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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