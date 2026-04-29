Soko Donau (9/17): SchlaflosJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 9: Soko Donau (9/17): Schlaflos
Herbert Rahn, Lieferant einer Tiefkühlkostfirma, wird in der Wohnung seines Ex-Arbeitskollegen Windisch tot aufgefunden - niedergeschlagen und verblutet: Der Hals wurde ihm mit einer Glasscherbe aufgeschlitzt. Windisch ist verschwunden, ebenso der Laster, den Rahn neben dem Haus geparkt hatte. Doch es gibt Ohrenzeugen eines Streits im Haus und unsere Cops werden bald mit erschütternden Erkenntnissen konfrontiert. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Cornelius Obonya (Wolfgang Sund) Bettina Mittendorfer (Tonia Salcher) Karoline Zeisler (Frau Harder) Thomas Frank (Fabian Gössner) Erol Nowak (Windisch) Regie: Holger Gimpel Buch: Natalia Geb, Sönke Lars Neuwöhner Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick