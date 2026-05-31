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Soko Donau Staffel 13

Soko Donau (6/17): Unter Verdacht

ORF1Staffel 13Folge 6vom 31.05.2026
Soko Donau (6/17): Unter Verdacht

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Soko Donau Staffel 13

Folge 6: Soko Donau (6/17): Unter Verdacht

44 Min.Folge vom 31.05.2026

Carl und sein Kollege Simon sollen einen Mordverdächtigen von Enns nach Wien bringen, stoßen unterwegs jedoch auf einen schweren Unfall – der Fahrer entpuppt sich als der gesuchte Mann. Nach seiner Festnahme stirbt Viktor Mayringer jedoch plötzlich auf der Wache. Der Verdacht auf Polizeigewalt führt zur Suspendierung der Beamten, die nun selbst die Todesursache aufklären müssen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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