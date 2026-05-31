Soko Donau (6/17): Unter VerdachtJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 6: Soko Donau (6/17): Unter Verdacht
Carl und sein Kollege Simon sollen einen Mordverdächtigen von Enns nach Wien bringen, stoßen unterwegs jedoch auf einen schweren Unfall – der Fahrer entpuppt sich als der gesuchte Mann. Nach seiner Festnahme stirbt Viktor Mayringer jedoch plötzlich auf der Wache. Der Verdacht auf Polizeigewalt führt zur Suspendierung der Beamten, die nun selbst die Todesursache aufklären müssen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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