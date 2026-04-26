Soko Donau (4/17): Familie SchweigerJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 13
Folge 4: Soko Donau (4/17): Familie Schweiger
Beim Abriss eines Hauses entdeckt die Soko vier eingemauerte Skelette, die zur vor 17 Jahren verschwundenen Familie Schweiger gehören könnten. Die Ermittlungen von Steininger und dem Team führen zu früheren Bezugspersonen wie Arbeitgeber Kunig und Nachbarin Mitterer, deren Partner ebenfalls verschwand. Nachforschungen decken alte Verbindungen und schockierende Geheimnisse auf. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Michael Steinocher (Simon Steininger) Dietrich Siegl (Oberst Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Anian Zollner (Albert Schweiger) Marie Christine Friedrich (Mutter) Gisela Salcher (Johanna Mitterer) Eva Maria Neubauer (Anita Moder) Rainer Galke (Herbert Kunig) Johannes Rhomberg (Arbeiter) Bruno Ricketts (Sohn) Pamina Fürst (Tochter) Regie: Holger Barthel Buch: Sarah Wassermair, Jacob Groll Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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