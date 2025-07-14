Soko Donau: Die Wahrheit stirbt zuerst (1/16)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 1: Soko Donau: Die Wahrheit stirbt zuerst (1/16)
Schon zweimal ist es Aktionskünstler Rafael Holzmann (Martin Vischer) gelungen, Penny (Lilian Klebow) glauben zu lassen, Zeugin eines Verbrechens zu sein. Doch jedes Mal waren es gestellte Filmdrehs im Namen seiner Kunst. Die Lage ändert sich, als Penny und Simon (Michael Steinocher) direkt vor ihrem Haus Andi Bauer (Nikolai Gemel) erschlagen in seinem Laster finden. Der Kameramann war Holzmanns engster Vertrauter und hat gemeinsam mit einem Stuntpärchen diverse Aktionen des Künstlerpapstes verfilmt. Tanja (Salka Weber), die gemeinsam mit Erik (Michael Glantschnig) als Darsteller fungierte, erzählt, dass dieser sich mit Andi in der Früh treffen wollte. Ein neues Projekt war geplant – und es sollte extrem werden. Tatsächlich ist Holzmann unauffindbar. Sein Atelier steht leer. Bis er plötzlich im Netz auftaucht, seit zwei Tagen eingesperrt und gefesselt in einem Keller mitten in Wien. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Martin Vischer (Rafael Holzmann) Salka Weber (Tanja Radic) Daniel Keberle (Stefan Mangold) Michael Glantschnig (Erik Faltermeyer) Birgit Linauer (Marion Mangold) Nikolai Gemel (Andi Bauer) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Natalia Geb Sönke Lars Neuwöhner Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
