Soko Donau (3/16): Tod im Taxi
Soko Donau Staffel 14
Folge 4: Soko Donau (3/16): Tod im Taxi
Am Donauufer wird die Leiche von Valerie Lechner, einer Callgirl-Ringbetreiberin, entdeckt – ein offensichtlicher Mord im Prostituiertenmilieu. Eine Videoaufzeichnung zeigt ihre Flucht mit einer jungen Frau im Taxi, um dem wütenden Exzuhälter Siggi Koch zu entkommen, dem sie Geld schuldete. Die Ermittlungen der Cops decken eine Serie von Gewaltverbrechen auf, die alle eines gemeinsam haben: Die Opfer nutzten kurz vor der Tat ein Taxi. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Barthel Buch: Peter Dommaschk, Ralf Leuther Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg Krimiserie, 2018
