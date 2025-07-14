Soko Donau (4/16): Alte IndianerJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 17: Soko Donau (4/16): Alte Indianer
Was als nächtliches Lagerfeuer von vier Jugendlichen startet, endet als Mordgemetzel im Wald. Nur Rosi, Tochter des einheimischen Dorfcops, taucht verletzt und geschockt bei Tankwart Toni auf. Opfer sind Lara und Raini, ein mit Rosi befreundetes Pärchen. Doch wieso gibt es fünf Fußabdrücke am Tatort? Und wem gehört das in der Nähe versteckte Auto mit Blutspuren? Rosi erzählt von einem unheimlichen Beobachter, den sie in der Nähe ihrer Zelte gesehen hat. Offenbar ein Einsiedler, der seit Jahren im Wald lebt. Und der für Oberst Dirnberger schlimme Erinnerungen weckt. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick