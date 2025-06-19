Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (16/16): Dünne Luft

ORF1Staffel 1Folge 16vom 19.06.2025
Soko Donau (16/16): Dünne Luft

Soko Donau (16/16): Dünne LuftJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 14

Folge 16: Soko Donau (16/16): Dünne Luft

44 Min.Folge vom 19.06.2025

Pennys und Franziskas Frühstück im Donauturm endet abrupt, als zwei Maskierte alle Gäste als Geiseln nehmen. Kurz vor der Handyabgabe kann Beck noch eine Nachricht an Wolf schicken. Während diese zum Tatort eilt, ermitteln Ribarski und Steininger in einem Mordfall: Die Haushaltshilfe von Unternehmer Erik Wakolbinger wurde getötet – und genau dieser Wakolbinger sitzt unter den Geiseln. Zufall oder Verbindung? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 14
ORF1
Soko Donau Staffel 14

Soko Donau Staffel 14

Alle 1 Staffeln und Folgen