Soko Donau (15/16): Auf der FluchtJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 15: Soko Donau (15/16): Auf der Flucht
Bei seiner Überstellung gelingt Lorenz Meidinger die Flucht. Dabei tötet er einen Justizbeamten und verletzt Klar Jankovic schwer. Das Team ermittelt im Umfeld: Ein geläuterter Ex-Komplize und werdender Vater gerät ins Visier. Wolf hingegen konzentriert sich auf Alina Scherenberg, Meidingers Ex-Partnerin und Hauptzeugin im Prozess. Sie lebt unter neuem Namen in Linz und ist nun in akuter Gefahr. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick