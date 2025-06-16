Soko Donau (11/16): HausfreundeJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 11: Soko Donau (11/16): Hausfreunde
44 Min.Folge vom 16.06.2025
Kaum ist Carls Housewarming-Party vorbei, liegt sein Nachbar Conrad Strobl tot im Hof – zunächst wirkt es wie Selbstmord, doch es war Mord. Die altgediente Maria Horak und ihr treuer Begleiter Willi Bucek kennen alle Hausbewohner und deren Geheimnisse. Schnell sprießen Verdächtigungen, denn Strobl war im ganzen Haus unbeliebt. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
