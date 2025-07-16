Soko Donau (6/16): Bis aufs BlutJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 6: Soko Donau (6/16): Bis aufs Blut
Der Motorschaden des Opels zwingt Carl und Simon zu einem nächtlichen Stopp in der Steiermark. Sie landen in einem Schloss, und als Simon die tote Kelly entdeckt, mitten in einem Fall. Die Amerikanerin war Gast im Schloss, ihre blutende Kopfwunde zeugt von einem Mordanschlag. Der Doktor vor Ort ist verwundert, sie wirkt, als ob sie schon ewig tot wäre, obwohl die Tat gerade erst passiert sein muss, ausgeführt mit einem verschwundenen Kruzifix. Doch gerade, als die Leiche abtransportiert werden soll, geschieht das Unglaubliche: Sie schlägt die Augen auf. Unsere Cops, dem Übernatürlichen höchst skeptisch gegenüber, zweifeln an allem. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Marion Mitterhammer (Marianne Degen) Alina Fritsch (Kelly Cranston) Haymon Maria Buttinger (Hausmeister Ferdl) Drehbuch: Andreas Quetsch und Frank Weller Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
