Soko Donau: Ritterschlag (10/16)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 10: Soko Donau: Ritterschlag (10/16)
Ein pensionierter Polizist findet die im Wald vergrabene Leiche von Roland Haslehner. Er war Mitglied der Mittelaltertruppe „Wolfswinter“ und ist mit einem Schwert getötet worden. Wie sich herausstellt, war das Grab bereits davor ausgehoben, der Mord also geplant. Als die „Soko“ tiefer in die Gruppendynamik eintaucht, tun sich Abgründe auf. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Philipp Hochmair (Joachim Kramp) Wolfgang Cerny (Thomas Wielking) Sinja Dieks (Sanne Berg) Fabian Schiffkorn (Roland Haslehner) Swintha Gersthofer (Sibille Haslehner) Najla Mulalic (Missy) Drehbuch: Sarah Wassermair Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick