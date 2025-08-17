Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Toter im Wald und ein geplanter Hotelverkauf führen das Team auf eine Spur, die Nina Pokornys Vergangenheit offenlegt. Ihr Kontakt zur Witwe verknüpft den Fall mit einem alten Wiener Verfahren, das ihre Versetzung nach Kitzbühel ausgelöst haben könnte. Als auch noch Waffenhändler Max Bruckner auftaucht und ein Zusammenhang zwischen Nina und dem Mord vermutet wird, muss das Team entscheiden, wie weit ihr Vertrauen in die Kollegin reicht. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Philipp Hochmair (Max Bruckner) Markus Hamele (Jan Ludwig) Susanne Schäfer (Henrietta Pacher) Alina Fritsch (Vera Pacher) Astrit Alihajdaraj (Nikolai Ivanov) Regie: Michael Zens Buch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

