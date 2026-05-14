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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (10/16): Ritterschlag

ORF1Staffel 14Folge 10vom 14.05.2026
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Soko Donau Staffel 14

Folge 10: Soko Donau (10/16): Ritterschlag

44 Min.Folge vom 14.05.2026

Ein pensionierter Polizist entdeckt im Wald die Leiche von Roland Haslehner, Mitglied der Mittelaltergruppe "Wolfswinter“, mit einem Schwert getötet. Das vorbereitete Grab weist auf einen geplanten Mord hin. Die Ermittlungen fördern dunkle Geheimnisse und gefährliche Gruppendynamiken zutage. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Gimpel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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