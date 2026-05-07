Soko Donau (3/16): Tod im TaxiJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 3: Soko Donau (3/16): Tod im Taxi
Valerie Lechner, Betreiberin eines Callgirl-Rings, wird erstochen am Donauufer gefunden. Spuren führen ins Rotlichtmilieu. Video zeigt ihre Flucht im Taxi vor Ex-Zuhälter Siggi Koch. Die Ermittler stoßen auf weitere Gewalttaten – alle Opfer waren kurz zuvor mit einem Taxi unterwegs. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Robert Ritter (Paul Kostelka) Lara Mandoki (Maria Radu) Simon Hatzl (Hans Geiger) Robert Finster (Martin Höller) Henriette Richter-Röhl (Valerie Lechner) Martin Leutgeb (Siggi Koch) Özaydin Akbaba (Anton Stanek) Valentin Postlmayr (Jo Stöckl) Kevin Krennhuber (Franz Beyerlein) Mathias Dachler Buch: Peter Dommaschk und Ralf Leuther Regie: Holger Barthel Koproduktion Satel/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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