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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (6/16): Bis aufs Blut

ORF1Staffel 14Folge 6vom 11.05.2026
Soko Donau (6/16): Bis aufs Blut

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Soko Donau Staffel 14

Folge 6: Soko Donau (6/16): Bis aufs Blut

44 Min.Folge vom 11.05.2026

In der Steiermark zwingt ein Motorschaden Carl und Simon zu einer Nacht im Schloss. Dort liegt Kelly, scheinbar tot, mit blutender Kopfwunde und einem verschwundenen Kruzifix. DDoch gerade, als die Leiche abtransportiert werden soll, geschieht das Unglaubliche: Sie schlägt die Augen auf: Sie lebt. Die skeptischen Ermittler können kaum glauben, was sie sehen. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Marion Mitterhammer (Marianne Degen) Alina Fritsch (Kelly Cranston) Haymon Maria Buttinger (Hausmeister Ferdl) Alexandra Schmidt (Theresa Degen) Tobias Samuel Resch (Hannes Laimer) Alois Frank (Dr. Frübringer) Buch: Andreas Quetsch und Frank Weller Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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