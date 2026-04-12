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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (15/16): Auf der Flucht

ORF1Staffel 14Folge 15vom 12.04.2026
Soko Donau (15/16): Auf der Flucht

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Soko Donau Staffel 14

Folge 15: Soko Donau (15/16): Auf der Flucht

44 Min.Folge vom 12.04.2026

Der Häftling Lorenz Meidinger flieht bei einem Gefangenentransport, tötet einen Beamten und verletzt eine Kollegin. Die Ermittler prüfen seinen geläuterten Ex-Komplizen sowie seine frühere Partnerin Alina Scherenberg, die unter neuem Namen in Linz lebt und nun ein mögliches Racheziel ist. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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