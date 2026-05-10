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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (4/16): Alte Indianer

ORF1Staffel 14Folge 4vom 10.05.2026
Soko Donau (4/16): Alte Indianer

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Soko Donau Staffel 14

Folge 4: Soko Donau (4/16): Alte Indianer

44 Min.Folge vom 10.05.2026

Ein Lagerfeuer von vier Jugendlichen endet in einem brutalen Mord im Wald. Nur Rosi überlebt schwer verletzt. Am Tatort geben fünf Fußspuren und ein verstecktes Auto Rätsel auf. Rosi berichtet von einem unheimlichen Einsiedler, der im Wald lebt und dunkle Erinnerungen weckt. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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