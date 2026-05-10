Soko Donau (4/16): Alte IndianerJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 37: Soko Donau (4/16): Alte Indianer
44 Min.Folge vom 10.05.2026
Ein Lagerfeuer von vier Jugendlichen endet in einem brutalen Mord im Wald. Nur Rosi überlebt schwer verletzt. Am Tatort geben fünf Fußspuren und ein verstecktes Auto Rätsel auf. Rosi berichtet von einem unheimlichen Einsiedler, der im Wald lebt und dunkle Erinnerungen weckt. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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Soko Donau Staffel 14
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