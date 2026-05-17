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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (13/16): Im Paradies

ORF1Staffel 14Folge 46vom 17.05.2026
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Soko Donau Staffel 14

Folge 46: Soko Donau (13/16): Im Paradies

44 Min.Folge vom 17.05.2026

In Traunkirchen, einem idyllischen Ort am Traunsee, wird eine alte Dame ermordet. Das Ermittlerteam stößt auf eine Mauer des Schweigens: Aussagen wirken ausweichend, Spuren verlaufen im Nichts. Auch Toni, der sich mit seiner Familie vor seinem kriminellen Vater versteckt, verhält sich auffällig. Dann taucht ein eleganter, bestens informierter Mann auf – und warnt eindringlich, die Ermittlungen einzustellen. Was verbirgt die Dorfgemeinschaft? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Tina Engel (Sophie Koller) Franz Buchrieser (Berti Berger) Christoph Luser (Max Müller) Josef Ellers (Toni Berger) Georg Marin (Arthur Jack Lowry) Drehbuch: Jacob Groll Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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