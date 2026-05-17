Soko Donau (13/16): Im ParadiesJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 46: Soko Donau (13/16): Im Paradies
In Traunkirchen, einem idyllischen Ort am Traunsee, wird eine alte Dame ermordet. Das Ermittlerteam stößt auf eine Mauer des Schweigens: Aussagen wirken ausweichend, Spuren verlaufen im Nichts. Auch Toni, der sich mit seiner Familie vor seinem kriminellen Vater versteckt, verhält sich auffällig. Dann taucht ein eleganter, bestens informierter Mann auf – und warnt eindringlich, die Ermittlungen einzustellen. Was verbirgt die Dorfgemeinschaft? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Tina Engel (Sophie Koller) Franz Buchrieser (Berti Berger) Christoph Luser (Max Müller) Josef Ellers (Toni Berger) Georg Marin (Arthur Jack Lowry) Drehbuch: Jacob Groll Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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