Soko Donau (9/16): Der GeistJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 14
Folge 42: Soko Donau (9/16): Der Geist
In Magda Brandtners Wohnung wurde eingebrochen, man findet ein Betäubungsmittel und deutliche Anzeichen eines Kampfes. Dafür fehlt jegliche Spur der jungen Frau. Laut Ermittlungen führte sie ein Leben als Einsiedlerin mit kaum persönlichen Kontakten nach außen. Könnte der vor dem Haus gesichtete Sexualstraftäter Axel Höchst wieder zugeschlagen haben, nachdem er vor sieben Jahren ein nahezu identisches Verbrechen begangen hatte? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Stefan Murr (Johannes Scheidler) Silvana Veit (Magda Brandtner) Michael Pascher (Axel Höchst) Thomas Reisinger (Egon Böhm) Mariella Berger (Magda) Regie: Holger Gimpel Drehbuch: Peter Dommaschk und Ralf Leuther Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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