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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (7/16): Die Todesliste

ORF1Staffel 14Folge 41vom 11.05.2026
Soko Donau (7/16): Die Todesliste

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Soko Donau Staffel 14

Folge 41: Soko Donau (7/16): Die Todesliste

43 Min.Folge vom 11.05.2026

In dem verschlafenen Dorf herrscht plötzlich Alarm: Eine Todesliste hängt an der Kirchentür. Als Marienne Treus Auto, eines der angekündigten Opfer, in Flammen steht, greift die Soko ein. Ingrid Kleeberg, deren Ehemann ebenfalls auf der besagten Liste steht, scheint alles zu verbinden. Doch was verbirgt sich dahinter – und welche Rolle spielt der Pfarrer? Dann geschieht tatsächlich ein Mord. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Sarah Born (Luise Seemann) Magdalena Kronschläger (Ingrid Kleeberg) Katharina Knap (Marianne Treu) David Miesmer (Martin Kleeberg) Clemens Berndorff (Uli Wagner) Evelyn Ruzicka (Brigitte Lohmeier) Buch: Markus Staender Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring

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