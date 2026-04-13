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Soko Donau Staffel 14

Soko Donau (16/16): Dünne Luft

ORF1Staffel 14Folge 33vom 13.04.2026
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Soko Donau Staffel 14

Folge 33: Soko Donau (16/16): Dünne Luft

44 Min.Folge vom 13.04.2026

Penny und Franziska werden beim Frühstück im Donauturm von zwei maskierten Tätern überrascht, die alle Gäste als Geiseln nehmen. Beck kann heimlich eine Nachricht an Wolf senden, bevor ihr Handy abgegeben wird. Während Wolf zum Donauturm eilt, übernehmen Ribarski und Steininger einen Mordfall: Die Haushälterin des Unternehmers Erik Wakolbinger wurde in dessen Villa getötet – ausgerechnet er ist auch unter den Geiseln. Stehen beide Fälle miteinander in Verbindung? Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wolfahrt) Christopher Schärf (Erik Wakolbinger) Manuel Sefciuc (Ulli Wakolbinger) Cornelia Köndgen (Gerlind Schleicher) Sophie Pfennigstorf (Mandy Hammer) Mehmet Sözer (Fabio Bruckner) Sonja Chan (Onita Nakura) Rahul Chakraborty (Luis Kumar) Norbert Friedrich Prammer (Notarzt) Buch: Maria Hinterkörner Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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