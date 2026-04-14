Soko Donau (2/16): SchatzsucheJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 18: Soko Donau (2/16): Schatzsuche
44 Min.Folge vom 14.04.2026
Im Sölktal wird der Geo-Cacher Toni Stock ermordet aufgefunden. Hinweise auf seinem Handy führen zu Eva Nusser, die jedoch ein Alibi angibt. Auch sein Konkurrent David Lachinger gerät ins Visier. Bei ihren Ermittlungen tauchen die Ermittler in die ungewöhnliche Welt des Geo-Cachings ein und stoßen auf rätselhafte Spuren. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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Soko Donau Staffel 15
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