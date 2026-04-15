Soko Donau (5/16): Freier FallJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 21: Soko Donau (5/16): Freier Fall
44 Min.Folge vom 15.04.2026
Nach einer Partynacht wollen zwei Teenager Suizid begehen, überzeugt, für den Tod ihres Freundes verantwortlich zu sein. Penny und Franziska greifen ein, während das Team die Ereignisse rekonstruiert. Drogen, ein Video und Widersprüche bringen die Wahrheit ans Licht. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
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Soko Donau Staffel 15
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