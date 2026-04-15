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Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (5/16): Freier Fall

ORF1Staffel 15Folge 21vom 15.04.2026
Soko Donau (5/16): Freier Fall

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Soko Donau Staffel 15

Folge 21: Soko Donau (5/16): Freier Fall

44 Min.Folge vom 15.04.2026

Nach einer Partynacht wollen zwei Teenager Suizid begehen, überzeugt, für den Tod ihres Freundes verantwortlich zu sein. Penny und Franziska greifen ein, während das Team die Ereignisse rekonstruiert. Drogen, ein Video und Widersprüche bringen die Wahrheit ans Licht. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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