Soko Donau (4/16): AngeltripJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 15
Folge 20: Soko Donau (4/16): Angeltrip
44 Min.Folge vom 15.04.2026
Ein geplanter Angelausflug wird zum Kriminalfall: Henriette hat nach einem Tee Halluzinationen und sieht eine Frau in Lebensgefahr. Am nächsten Morgen ist diese verschwunden. Während ein Eso-Seminar rätselhafte Hinweise liefert, ahnt Henriette ein Verbrechen. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Holger Barthel Bildquelle: ORF/Satel Film/Stefan Haring
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Soko Donau Staffel 15
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