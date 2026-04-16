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Soko Donau Staffel 15

Soko Donau (7/16): Die Ballade von Franz und Franzi

ORF1Staffel 15Folge 23vom 16.04.2026
Soko Donau (7/16): Die Ballade von Franz und Franzi

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Soko Donau Staffel 15

Folge 23: Soko Donau (7/16): Die Ballade von Franz und Franzi

44 Min.Folge vom 16.04.2026

Am Donaukanal liegt ein toter Obdachloser: kein Unbekannter in der Gegend, denn er hat sich öfter geprügelt, auch in der Mordnacht. Der Kontrahent streitet die Schlägerei nicht ab, aber den Mord. Franziska unterrichtet in der Gerichtsmedizin ihre Studenten, als sie bei der Obduktion des Toten in der Luftröhre eine Kapsel mit einer filigranen blauen Papierblume findet. Schickt hier jemand mittels Leichen Liebes-Botschaften? Als im Magen einer toten Prostituierten ein Teil einer Partitur von Franziska gefunden wird, bestätigt sich der Verdacht. Das Team konzentriert sich auf Franziskas Umfeld. Der plötzliche Selbstmord eines ihrer Studenten wirkt zunächst wie ein Schuldeingeständnis. Doch als Franziska ihn auf dem Tisch hat, ist klar: das war ein perfide geplanter Rachefeldzug und vor ihr liegt ein drittes Mordopfer. Besetzung: Michael Steinocher (Simon Steininger) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Dr. Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Buch: Sascha Bigler Regie: Sophie Allet-Coche Koproduktion Satel/ORF/ZDF Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

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