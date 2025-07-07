Soko Donau (10/16): Ewiges LebenJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 16
Folge 10: Soko Donau (10/16): Ewiges Leben
Der bekannte Gerontologe Guido Grünwald wird von seinem Geschäftspartner Walter Zirner ermordet im Wohnzimmer seiner Villa aufgefunden. Den Cyberangriff mit Datenklau bei "GZ Research“ schreibt Zirner dem Konkurrenzunternehmen unter Alexander Bernstein zu, dessen Assistentin Kira Kudenko zuvor für Grünwald tätig war. Grünwalds jetzige Mitarbeiterin Romana Stiegler ist verschwunden. Könnte sie etwas mit seinem Tod zu tun haben? Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Eva Spreitzhofer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick