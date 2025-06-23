Soko Donau (8/16): Das RätselJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 16
Folge 8: Soko Donau (8/16): Das Rätsel
Ein Alptraum: Auf einem Parkplatz wurde eine Familie hingerichtet. Nur die Tochter kann entkommen, sie wird schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht und ist nicht vernehmungsfähig. Wer konnte etwas gegen diese nette Familie haben? Die Leitgebs hatten ihren jährlichen Sommerurlaub in der Steiermark verbracht, wollten wandern und schwimmen gehen und die Ferien genießen, und dann diese schreckliche Hinrichtung. Doch bei näherer Recherche zeigt sich, dass es auch in dieser Familie Abgründe gab. Und dass der freundliche Familienvater, Herr Leitgeb, seit Monaten ohne Job war und hohe Schulden hatte, offenbar ohne dass die Familie etwas davon ahnte. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Markus Zett (Martin Schimmer) Lupo Grujcic (Alex Savic) Fredrik Jan Hofmann (Johannes Roth) Miriam Pundy (Sophie Leitgeb) Liam Noori (Vinzent Schimmer) Regie: Holger Barthel Drehbuch: Frank Weller, Andreas Quetsch Bildquelle: ORF/Satel Film/Toni Muhr
