Eine junge Frau, die die Abschiebung eines Asylwerbers verhindern konnte, wird tot aufgefunden – und schon bald wird klar, dass es sich dabei nur um Mord handeln kann. Ines Messner wird ermordet in der Klosterneuburger Au aufgefunden, getötet durch einen Genickbruch. Schnell wird klar, wen die Soko vor sich hat: die junge Frau konnte die Abschiebung eines Asylwerbers durch ihre Weigerung, im Flugzeug Platz zu nehmen, verhindern. Ihr Video wurde im Netz zigtausend Mal geteilt, Ines stand dafür ein Strafverfahren und eine Millionenklage bevor. Ein Racheakt? Oder doch Tat eines Stalkers? Ein schwieriger Fall für unsere Cops. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Hilde Dalik (Martina Baric) Michaela Schausberger (Saskia Cernko) Werner Brix (Lukas Benesch) Paula Kroh (Ines Messner) Thomas Otrok (Tobias Hartl) Tamim Fattal (Asim Tarzi) Peter Pertusini (Gernot Watzek) Regie: Eva Spreitzhofer Drehbuch: Max Gruber Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
