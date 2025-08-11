Soko Donau: Alter Ego (14/16)Jetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 16
Folge 14: Soko Donau: Alter Ego (14/16)
Der Fabrikant Ludwig Winkler wird durch einen Schlag auf den Kopf schwer verletzt. Am Tatort gibt es eine verblüffende Erkenntnis: Winkler und Franz Wohlfahrt gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Unsere Cops fassen einen ungewöhnlichen Plan: Wohlfahrt wird in die Rolle des Opfers schlüpfen, um auf diesem Weg herauszufinden, wer ihm nach dem Leben trachtet. Ein höchst gefährliches Unterfangen. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Martina Stilp (Luise Winkler) Alexander Lutz (Hannes Winkler) Martina Poel (Frederike Berbel) Stan Steinbichler (Christian Winkler) Teresa Toth (Krankenschwester) u.a. Drehbuch: Markus Staender Regie: Sophie Allet-Coche Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
