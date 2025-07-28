Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Donau Staffel 16

Soko Donau (12/16): Vendetta

ORF1Staffel 1Folge 12vom 28.07.2025
Soko Donau (12/16): Vendetta

Soko Donau (12/16): VendettaJetzt kostenlos streamen

Soko Donau Staffel 16

Folge 12: Soko Donau (12/16): Vendetta

44 Min.Folge vom 28.07.2025

In der Villa des Badener Rechtsanwalts Bruno Hödl werden drei Leichen gefunden, offenbar mit Wein vergiftet. Der Hausherr, der alle eingeladen hatte, bleibt vorerst verschwunden. War er es, der seine Freunde auf dem Gewissen hat und deshalb nicht auffindbar ist? Oder Dr. Meiers Tochter Antonia, mit krimineller Vergangenheit und einem schwachen Alibi, die es in Kauf nahm, drei Menschen zu ermorden, um an ihr fettes Erbe zu gelangen? Doch dann taucht Hödl auf. Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Stefan Wancura (Dr. Rudi Meier) David Oberkogler (Thomas Wiesinger) Kathrin Beck (Eva Gödrös) Selina Graf (Antonia Meier), Claudia Kottal (Lena Wundrak) Raphaela Möst (Agata Dukat) Robert Stachel (Bruno Hödl) u.a. Drehbuch: Martin Muser, Jens Schäfer Regie: Eva Spreitzhofer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Soko Donau Staffel 16
ORF1
Soko Donau Staffel 16

Soko Donau Staffel 16

Alle 1 Staffeln und Folgen