Soko Donau (11/16): Zivilcourage
Soko Donau Staffel 16
Folge 11: Soko Donau (11/16): Zivilcourage
Der erst seit drei Monaten in Wien lebende Lukas Deinhofer wird am helllichten Tag vor einen LKW gestoßen und stirbt. Ein Unfall ist ausgeschlossen, die Tat wurde zwar von Umstehenden bemerkt, die Täterbeschreibung lässt aber zu wünschen übrig. Der unauffällige 40-jährige hatte weder eine Beziehung noch nennenswerte soziale Kontakte, er galt als Einzelgänger. Doch dann werden dutzende Fotos von Kindern auf seinem Handy gefunden, besonders ein Knabe schien es ihm angetan zu haben. War Deinhofer ein Pädophiler? Oder geht es doch um etwas ganz anderes? Besetzung: Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Lilian Klebow (Penny Lanz) Brigitte Kren (Henriette Wolf) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Regie: Eva Spreitzhofer Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
