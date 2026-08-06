Soko Donau (10/13): EntgleistJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 10: Soko Donau (10/13): Entgleist
Ein angesehener Psychotherapeut wird tot unter der Winterhafenbrücke gefunden – ein Suizid ist schnell ausgeschlossen. Der obdachlose Andi könnte die Tat beobachtet haben, schweigt jedoch beharrlich. Bei ihren Ermittlungen im sozialtherapeutischen Zentrum von Dr. Brenner stoßen Carl, Helmuth und Penny auf Fabian. Der junge Mann stand kurz vor dem Auszug aus der Einrichtung – und hätte gute Gründe, mit seinem Mentor abzurechnen. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Markus Meyer (Andi Haffner) Alexandra Marisa Wilcke (Elisabeth Brenner) Peter Benedict (Dr. Ludwig Moser) Hansjürgen Hürrig (Josef Hochbäumer) Aljosha Horvat (Fabian Heller) Georg Veitl (Dr. Oskar Brenner) Buch: Renate Ziemer Regie: Christine E. Wiegand Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg
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