Soko Donau (4/13): Mörderische SehnsuchtJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 4: Soko Donau (4/13): Mörderische Sehnsucht
Max Kirscher findet beim Angeln die Leiche seiner Tochter Anna in der Donau. Sein Verdacht fällt sofort auf ihren Ex-Freund Kofi Nukunya, den er als gewalttätig und berechnend darstellt. Doch Kofi erfährt auf der Wache scheinbar erstmals von Annas Tod – und behauptet, sie seien noch ein Paar gewesen und hätten heiraten wollen. War es ein politisches Verbrechen, Rassismus oder ein Eifersuchtsdrama? Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Tony Mpoudja (Kofi Nukunya) Ingrid Burkhard (Hertha Seidl), David Michael Johnson (Chris Ngembe) Wolfgang Pampel (Rechtsanwalt Lanz) Marcus Bluhm (Thomas Schausberger) Martin Leutgeb (Max Kirschner) Christoph Glaubacker (Sebastian C. Herzer) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Kerstin-Luise Neumann Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Miguel Dieterich
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