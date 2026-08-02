Soko Donau (2/13): Mord aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 2: Soko Donau (2/13): Mord aus dem Jenseits
Oberst Dirnberger nimmt an einer Séance teil, bei der es statt Antworten auf einen früheren Todesfall zu einem weiteren kommt. Als das Opfer in einem von innen verschlossenen Raum gefunden wird, steht die SOKO vor einem scheinbar unlösbaren Rätsel. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Denise Virieux (Helena Laske) Dagmar Schwarz (Gudrun Traun) Antje Hochholdinger (Mimi Sommer) Michael Rastl (Gernot Wilcek) Alexander Altomirianos (Henry Koch) Monika Huber (Barbara Traun) Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Stefan Brunner Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican
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