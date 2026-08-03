Soko Donau (3/13): Nina, 16, vermisstJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 3: Soko Donau (3/13): Nina, 16, vermisst
Eigentlich wollte nur Helmuth arbeiten – doch ein Hilferuf ändert alles. Seine Ex-Freundin Birgit bittet ihn, nach ihrer seit zwei Tagen verschwundenen Tochter Nina zu suchen, zu der Helmuth einst eine enge Beziehung hatte. Gemeinsam mit Carl fährt er nach Niederösterreich. Dort trifft er auf den eifersüchtigen Polizeichef Thomas Artner, den neuen Partner seiner Ex – und die Suche wird schnell persönlich. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Cornelius Obonya (Thomas Artner) Katharina Stemberger (Birgit Imhoff) Martin Semmelrogge (Charly Kreisler) u.a. Regie: Erhard Riedlsperger Drehbuch: Axel Götz Bildquelle: ORF/SATEL-Film/Pedro Domenigg
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