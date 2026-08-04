Soko Donau (6/13): TodesengelJetzt kostenlos streamen
Soko Donau Staffel 6
Folge 6: Soko Donau (6/13): Todesengel
Helmuth Nowaks Oma weilt seit kurzem im Altersheim. Ärger mit einer Pflegerin veranlasst sie, diese zu beobachten. Als sie nächstens eine Konfrontation zwischen der Pflegerin und einer Heiminsassin mitbekommt und diese morgens tot aufgefunden wird, verständigt sie Helmuth und der mobilisiert das Ermittlerteam der SOKO. Besetzung: Stefan Jürgens (Carl Ribarski) Gregor Seberg (Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Maria Happel (Dr. Franziska Beck) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Nicole Heesters (Paula Weiser) Maria Urban (Oma Nowak) Ana Stefanovic (Adrijana Stekovic) Frank Behnke (Dr. Hubert Gasser) Sylvia Haider (Ruth Gasser-Pokorny) Linde Prelog (Frau Krell) Manfred Schmid (Herr Lipnicky) Regie: Fabian Eder Drehbuch: Sascha Bigler, Axel Götz
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