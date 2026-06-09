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Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel (2/13): Sterbender Schwan

ORF1Staffel 12Folge 2vom 09.06.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 12

Folge 2: Soko Kitzbühel (2/13): Sterbender Schwan

49 Min.Folge vom 09.06.2026

Kurz vor Ende einer „Schwanensee“-Aufführung bricht Primaballerina Tatjana Ulitskaja tot zusammen, ausgerichtet zum Geburtstag von Juwelier Ulrich Laurenz Frau Irina. Verdächtigt werden der Choreograf Sascha Binder, die Kostümbildnerin Sonja Michailowa und auch Irina selbst, die eine Affäre ihres Mannes vermutete. Nach einem Einbruch in die Pathologie und einem Angriff auf Dr. Haller entdeckt Karin einen wichtigen Hinweis. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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