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Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel (3/13): Kein Name. Keine Verpflichtung

ORF1Staffel 12Folge 3vom 09.06.2026
Soko Kitzbühel (3/13): Kein Name. Keine Verpflichtung

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Soko Kitzbühel Staffel 12

Folge 3: Soko Kitzbühel (3/13): Kein Name. Keine Verpflichtung

48 Min.Folge vom 09.06.2026

Zwei Morde an aufeinanderfolgenden Tagen: Architektin Monika Jaschke wird erstochen am Straßenrand gefunden, Gebrauchtwarenhändler Peter Kreindl tot in seiner Wohnung. Beide waren Mitglieder eines Seitensprungportals und hatten kurz vor ihrem Tod unbekannte Partner. Sind die Morde Rache betrogener Ehepartner oder mehr? Die Ermittlungen führen zu dunklen Geheimnissen aus der Vergangenheit einer Mitarbeiterin des Portals. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Martin Kinkel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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