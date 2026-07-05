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Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel (4/13): Eine offene Rechnung

ORF1Staffel 12Folge 4vom 05.07.2026
Soko Kitzbühel (4/13): Eine offene Rechnung

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Soko Kitzbühel Staffel 12

Folge 4: Soko Kitzbühel (4/13): Eine offene Rechnung

46 Min.Folge vom 05.07.2026

Der Profi-Biker Claus Schuster wird beim Qualifikations-Training bei einem Sprung angeschossen und schwer verletzt. Unter Verdacht steht neben dem Jagdaufseher Rudolf Holztrattner, der den Bikern schon seit längerer Zeit gedroht hatte, auch der Sportartikel-Unternehmer Hermann Czerny, ein früherer Sponsor von Schuster. Die Ermittlungen der Soko bringen nicht nur Konkurrenzkämpfe um Sponsorenverträge innerhalb der Sportlergruppe rund um Schuster, Dirk Masching und Basti Feierl ans Licht - unter den Bikern waren auch Doping und Erpressung ein Thema. Die Situation spitzt sich zu, als Dirk Masching ermordet wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Stefan Pohl (Claus Schuster) Marcus Bluhm (Hermann Czerny) Alma Hasun (Anna Czerny) David Zimmerschied (Basti Feierl) Martin Bretschneider (Dirk Masching) Stefan Matousch (Rudolf Holztrattner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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