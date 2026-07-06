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Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel (6/13): Spiel-Satz-Mord

ORF1Staffel 12Folge 6vom 06.07.2026
Soko Kitzbühel (6/13): Spiel-Satz-Mord

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Soko Kitzbühel Staffel 12

Folge 6: Soko Kitzbühel (6/13): Spiel-Satz-Mord

47 Min.Folge vom 06.07.2026

Der Tennisschläger-Produzent Konrad Merz lädt im Rahmen des traditionsreichen Kitzbühel Tennis-Turniers zu einem Charity-Event auf seinem Anwesen. Unter den Gästen befinden sich Neo-Star Anja Haring, ihr ehemaliger Tennisakademie-Trainer Jan Kowalski und Mark Andersen. Als Kowalski nach dem ersten Charity-Tag ermordet aufgefunden wird, verdächtigt die Soko Andersen. Eine Rivalität zwischen ihm und Kowalski um die Eröffnung eines neuen Trainingscamps für junge Talente auf Mallorca könnte ein Motiv sein. Doch auch die komplizierten Familienverhältnisse von Merz werfen Fragen auf. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Robert Giggenbach (Konrad Merz) Eva-Maria Grein von Friedl (Anja Haring) Florian Fischer (Leo Merz) Pippa Galli (Mira Merz) Marcus Grüsser (Jan Kowalski) Michael Pink (Mark Andersen) Samuel Jung (Tim Merz) Regie: Michael Zens Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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