Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel (9/13): Alpenpiraten

ORF1Staffel 12Folge 9vom 07.07.2026
Soko Kitzbühel (9/13): Alpenpiraten

Soko Kitzbühel (9/13): AlpenpiratenJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 12

Folge 9: Soko Kitzbühel (9/13): Alpenpiraten

48 Min.Folge vom 07.07.2026

Die "Alpenpiraten", hinter denen die Freunde Sebastian, Xaver und Gloria stecken, decken gesellschaftliche Missstände, Betrügereien, aber auch private Umtriebe auf und stellen die Ergebnisse auf ihre Homepage. Selbst persönliche Daten wie Namen und Telefonnummern werden veröffentlicht. Als Sebastian tot aufgefunden wird, liegt der Verdacht nahe, dass es sich um einen Racheakt handelt. Vielleicht sogar aus engstem Kreise? Der Krankenpfleger war einer Liaison zwischen seiner bisherigen Freundin Gloria und Xaver auf der Spur gewesen. Oder stammt der Täter aus seinem Arbeitsumfeld? Doch wer hätte dem kinderlieben Krankenpfleger etwas zu Leide tun wollen? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Dietrich Mattausch (Prof. Dr. Gerhard Uhlenbeck) Anke Sevenich (Maresa Uhlenbeck) Nico Rogner (Xaver Uhlenbeck) Julia Dietze (Gloria König) Nikolaus Barton (Sebastian Auer) Maximilian Krückl (Florian Mosbrucker) Hanna Huber (Amelie) Madeleine Vester (Blumenverkäuferin) Regie: Michael Zen Buch: Bernhard Schärfl Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 12

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 12
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 12

Soko Kitzbühel Staffel 12

Alle 1 Staffeln und Folgen