Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel (3/15): Kein Weg zurück

ORF1Staffel 17Folge 274vom 11.08.2026
Soko Kitzbühel (3/15): Kein Weg zurück

Soko Kitzbühel (3/15): Kein Weg zurückJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 17

Folge 274: Soko Kitzbühel (3/15): Kein Weg zurück

44 Min.Folge vom 11.08.2026

Der flüchtige Bankräuber Heiner Preetz taucht auf einem Campingplatz unter und wird kurz nach seiner Ankunft erschossen und seine Leiche danach verbrannt. Gleichzeitig mit Preetz erreichte der Ex-Polizist Dieter Kovacs den Campingplatz, auch eine vorerst unauffällige Frau inklusive Kind halten sich dort auf. Kroisleitner und Hannes werden daraufhin von Lukas und Nina beauftragt, sich als Campingurlauber auszugeben um eine rustikale Observation zu starten. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 17
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel Staffel 17

Alle 1 Staffeln und Folgen